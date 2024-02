MotoGP, test Sepang: Jorge Martin subito forte, cadute per Marc Marquez e Bagnaia

SportFair

E’ terminata la prima giornata di test di MotoGP di Sepang. I piloti della top-class sono scesi in pista per la prima di tre giornate di lavoro che precedono l’inizio di stagione 2024.

Primo tempo per Jorge Martin a Sepang. Lo spagnolo del Team Pramac ha preceduto Acosta e Quartararo. Quarteo tempo invece per Di Giannantonio, al suo debutto col Team VR46, e Bastianini. Vinales è sesto, davanti ad Alex Marquez e Bezzecchi. Nono invece Marc Marquez, mentre Zarco chiude la top-10.

Per vedere il campione del mondo in carica, invece, bisogna scendere in 16ª posizione. Pecco Bagnaia è stato protagonista di una caduta in curva 11 dopo soli 15 minuti dall’inizio della sessione. Il campione del mondo non ha riportato nessuna conseguenza. Anche Marc Marquez ha dovuto fare i conti con qualche inconveniente: lo spagnolo è dovuto tornare ai box per un problema meccanico, per poi cadere in pista in curva 15.