MotoGP, test Sepang: i risultati della seconda giornata, Bastianini il più veloce | TEMPI

SportFair

Concluso il secondo giorno di test di MotoGP a Sepang. I piloti continuano a prendere confidenza con le proprie moto in vista della nuova stagione. Il miglior tempo di giornata è quello di Enea Bastianini in 1:57.134 (oltre tre decimi più veloce della pole 2023 in Malesia di Bagnaia). La ‘Bestia’ ha preceduto di 139 millesimi Jorge Martin (Pramac), il migliore della giornata di ieri, e di 193 Brad Binder (Ktm). Pecco Bagnaia, bi-campione del Mondo in carica, ha chiuso 5°.