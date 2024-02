MotoGP, test Qatar: Bagnaia davanti a tutti nella prima giornata | TEMPI

SportFair

Cala il sipario sulla prima giornata di test di MotoGP in Qatar. Piloti nuovamente in pista, dopo la tre giorni di Sepang, per prendere confidenza con le nuove moto in vista dell’imminente inizio del Mondiale. Circuito speciale quello di Lusail: sarà anche il primo in calendario, lecito aspettarsi dunque una sorta di ‘antipasto’ di quello che vedremo domenica 10 marzo.

Chi sembra già in modalità Mondiale è Pecco Bagnaia che ha ripreso da doveva aveva lasciato a Sepang: primo posto nel terzo giorno dei test in Malesia, miglior crono (1:52.040) nel primo giorno di test anche in Qatar. Alle sue spalle Jorge Martin (+0.220), il rivale più accreditato per contendergli il titolo. Terzo Espargaro (+0.292).

Ancora assente, causa infortunio, Franco Morbidelli che ai microfoni di Sky Sport ha rassicurato: “sto bene, è stato un rischio molto grosso ma alla fine è andato tutto bene. I dottori hanno dato l’ok per tornare per la prima gara. Ho saltato questi 5 giorni di test che sarebbero stati molto importanti per adattarsi alla moto nuova. Ma sono venuto qui in Qatar, ho visto le moto dal vivo e sto bene. Posso essere in forma per la prima gara: ora non resta che salire in moto il prima possibile“.

I tempi della prima giornata dei test di MotoGP in Qatar