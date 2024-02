MotoGP, annunciato il ritorno di Davide Brivio: sarà team principal di Aprilia Trackhouse

SportFair

Davide Brivio torna in MotoGP! Dopo tre anni in Formula 1, come racing director dell’Alpine, Brivio ha deciso di tornare nel mondo a due ruote: sarò team principal dell’Aprilia Trackhouse, team satellite della casa di Noale.

Già tempo fa si è parlato di un possibile ritorno in MotoGP, con un ruolo in Honda, ma oggi Aprilia ha annunciato che brivio prenderà il posto di PJ Rashidi nel nuovo team americano.

Le parole di Brivio da comunicato del team: “è successo tutto molto velocemente negli ultimi giorni con Justin Marks che mi ha chiesto di aiutare Trackhouse nella sfida in MotoGP. È così emozionante far parte di questo nuovo progetto sin dall’inizio e non vedo davvero l’ora di conoscere di più Trackhouse e vedere cosa possiamo portare in MotoGP dalla visione di successo e dall’esperienza che questa azienda ha dimostrato in altri sport e ambienti. Potrebbe essere un’ottima combinazione dei due mondi. Cercheremo di supportare il più possibile i nostri due talentuosi piloti Miguel e Raul e di divertirci“