MotoGP, svelata la M1 per il 2024: Quartararo e Rins tolgono i veli alla nuova Yamaha | FOTO

E” tutto pronto a Sepang per una tre giorni di test ufficiali di MotoGP. I piloti della top-class scenderanno in pista da domani in Malesia per definire gli ultimi dettagli in vista dell’inizio della stagione 2024.

In attesa di vedere i piloti in pista, Yamaha ha tolto i veli alle nuove moto per il Mondiale 2024. Il team di Iwata è ancora una volta senza team satellite e ha deciso di svelare le le livree della nuova M1 di Quartararo e Rins.

La nuova M1

I colori della nuova M1 sono gli stessi della moto Yamaha del 2023. Sulla livrea sono visibili dei piccoli cambiamenti e spuntano nuovi sponsor.