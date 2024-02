MotoGP, Marquez coi piedi per terra: “ora non posso pensare al Mondiale”

SportFair

Si è conclusa oggi la seconda giornata di test di Sepang di MotoGP. Marc Marquez sta lavorando sodo col team Gresini per trovare la confidenza giusta con la Ducati in vista dell’inizio della stagione 2024.

Ieri il pilota spagnolo ha dovuto fare i conti con diversi problemi tecnici e oggi, dopo aver effettuato il maggior numero di giri, 72, ha chiuso in 14ª posizione.

Un risultato non troppo soddisfacente dopo la gioia e l’ottimismo dei test di Valencia, ma giustificato dalla poca confidenza che il pilota ha ancora con la Ducati.

Al termine della giornata di lavoro Marc Marquez ha raccontato le sue sensazioni.

Marc Marquez commenta la seconda giornata di test a Sepang

“Sono abbastanza contento di com’è andata oggi. Forse ho fatto troppi giri e domani lo sentirò. Ma ora devo guidare per capire la moto. In termini di ritmo non è male, ma sul giro mi è più difficile capire come ottenere il tempo con questa moto. Anche mio fratello ha fatto più fatica“, ha affermato lo spagnolo.

“Tutte le moto sono facili finché non si cerca il tempo. Ma in quegli ultimi decimi di secondo entrano in gioco i campioni del mondo che guidano quella moto. Ma la moto va bene, mi sento a mio agio. L’ho detto alla presentazione: le aspettative sono molto alte, ma io vengo da tre anni molto difficili. Ci saranno gare in cui arriverò decimo e farò fatica a passare la Q1. Quello che mi aspettavo era questo; quello che è successo a Valencia non era normale“, ha aggiunto.

“In questo momento non sono abbastanza veloce per pensare al Mondiale“, ha concluso.