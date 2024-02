MotoGP, Marquez con i piedi per terra a Sepang: “preseason diversa, devo concentrarmi solo su me stesso”

SportFair

Sta per terminare la prima giornata di test di MotoGP a Sepang. Tutti gli occhi sono puntati su Marc Marquez, in sella alla Ducati del Team Gresini.

Lo spagnolo va con i piedi per terra, spiegando ad appassionati e tifosi che non avrà molti aggiornamenti da provare in pista. Poco prima di salire in sella alla sua moto, Marquez ha così parlato ai media.

Le parole di Marc Marquez prima dei test di Sepang

“Qui stiamo provando quello che c’è… Ma sapevo già per cosa stavo venendo. Non c’è niente da dimostrare”, ha confessato Marquez ai media presenti a Sepang, pur ammettendo che avrà “tante cose da dimostrare sul mio stile di guida”.

Si concentrerà “a lavorare più sullo stile che a provare cose sulla moto“, per “vedere poco a poco l’evoluzione” con la Ducati, che gli aveva già lasciato buone sensazioni dopo i test di Valencia.

“Prima devo capire la moto. E poi, visto che qui ci sono tre giorni di prove, posso lavorare con più tranquillità. Manca ancora un mese per correre, quindi passo dopo passo. Nelle mie condizioni fisiche sto meglio rispetto allo scorso anno. È stato un inverno normale. Qui vedremo come sono. Il primo giorno starò bene, ma il secondo probabilmente sarò distrutto. Non vedo l’ora di provare la moto su un circuito dove normalmente trovo difficoltà. Qui e il Qatar sono due circuiti difficili per me. Questa preseason è diversa, perché devo concentrarmi solo su me stesso”, ha aggiunto.