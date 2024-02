MotoGP, Marquez incontra Bagnaia a Sepang: la conversazione sulla Ducati | VIDEO

SportFair

Manca sempre meno alla stagione 2024 di MotoGP. I piloti si sfideranno in Qatar per il primo GP dell’anno, in programma il 10 marzo e intanto l’attesa cresce sempre più.

I piloti sono stati in pista recentemente a Sepang, per tre importanti giorni di test, durante i quali si è registrato anche uno scambio di impressioni e consigli tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Il pilota spagnolo ha deciso di dire addio, o forse solo arrivederci, a Honda per iniziare una nuova avventura col team Gresini, in sella ad una Ducati. Marquez deve ancora prendere le misure e la confidenza giusta con la sua nuova moto, ma per moltissimi potrà lottare per il titolo con Pecco Bagnaia.

Nonostante questa possibilità di rivalità tra i due campioni, Bagnaia e Marquez, che corrono comunque per la stessa marca, hanno scambiato qualche chiacchiera durante i giorni di test a Sepang.

Il dialogo tra i due è stato ripreso dalle telecamere della MotoGP.

Bagnaia: “Com’è, tosta eh? Difficile?“.

Marquez: “Si ma…”

Bagnaia: “È diversa“.

Marquez: “Sì, è diversa“.

Bagnaia: “Ero dietro di te e ti ho visto. La stai guidando come la Honda“.

Marquez: “Sì. Devo capire. La gomma aveva 22 giri“.

Bagnaia: “Eh ma si vede, si vedeva che pattinava“.

Marquez: “Devo capire come fare il time attack. Perché con la Honda tu entri in curva e inizia ad accelerare molto presto. Ma questa è diversa“.

Bagnaia: “Perché non gira“.

Marquez: “Sì. Il time attack è quello che devo ancora capire. Sul passo-gara è più facile“.

Bagnaia: “Sì perché alla fine è ferma, è più stabile. Forse è un po’ pesante, ma è stabile“.

Marquez: “Pesante no, non la trovo pesante“.

Bagnaia: “Quando vedevo la Honda mi sembrava che a fare i cambi di direzione fosse più veloce“.

Marquez: “Quando hanno fatto l’ultimo step aerodinamico no”.

Bagnaia: “L’ultimo?“.

Marquez: “Sì“.