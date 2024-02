Morte Kiptum, l’appello del padre e i sospetti: “alcune persone lo cercavano, ma non si sono identificate”

SportFair

La morte di Kelvin Kiptum ha sconvolto il mondo intero dello sport. L’atleta, detentore del record mondiale di maratona, è deceduto insieme al suo allenatore, Gervais Hakizimana, a seguito di un incidente stradale in Kenya.

Ieri il padre del campione ha chiesto al governo di indagare sulle circostanze della morte del figlio a seguito di alcune persone sospette che nei giorni scorsi lo cercavano.

Il dolore e i sospetti del padre di Kelvin Kiptum

“C’erano alcune persone che sono arrivate qualche giorno fa in cerca di Kiptum, ma si sono rifiutate di identificarsi. Ho chiesto loro di mostrarmi un documento d’identità, ma hanno scelto di andarsene”, ha detto il padre dell’atleta, Samson Cheruiyot, in dichiarazioni riportate da media locali. “Kiptum era il mio unico figlio. Ha lasciato me, sua madre e i suoi figli. Sono profondamente addolorato“, ha aggiunto.

Emozionato, ha notato che suo figlio l’ultima volta che hanno parlato gli aveva assicurato che si sentiva bene e che era pronto a battere nuovamente il record della maratona, sotto le due ore. “Mi ha detto che qualcuno verrà e ci aiuterà a costruire una casa. Ha detto che il suo corpo ora era in forma e che avrebbe potuto correre per 1:59:00“, ha rivelato il padre dell’atleta.

Il padre ha aggiunto di aver saputo della disgrazia in televisione. “Ho ricevuto la notizia della morte di mio figlio mentre guardavo il telegiornale. Sono andato sul luogo dell’incidente, ma la polizia aveva portato il corpo a Eldoret“, ha ricordato Cheruiyot.

Il governatore della contea keniana di Uasin Gishu (dove è avvenuto l’incidente), Jonathan Bii, si è unito alla petizione del padre dell’atleta. “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Kiptum e chiediamo alla polizia di accelerare le indagini in modo da poter scoprire cosa ha causato l’incidente“, ha detto Bii ai giornalisti.

La salma dell’atleta è stata trasferita dall’obitorio del Race Course Hospital, dove decine di atleti e conoscenti sono venuti a salutare il loro amico, all’obitorio dell’Eldoret Hospital.