“Morte improvvisa”, la compagna di Brehme sotto shock: la ricostruzione della tragica notte

Mondo del calcio in lutto per la morte di Andreas Brehme, ex calciatore tedesco visto in Italia con la maglia dell’Inter con la quale ha vinto lo Scudetto del 1990. A confermare il decesso la compagna Susanne Schaefer, che ha chiesto il rispetto della privacy in un momento di forte shock per una morte improvvisa che ha sconvolto la vita dei propri cari.

“È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio compagno Andreas Brehme è morto improvvisamente e inaspettatamente stasera (il 19 febbraio 2024, ndr) a causa di un arresto cardiaco. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy e di astenervi dal fare domande in questo momento difficile“, ha dichiarato la donna.

La ricostruzione delle ultime ore di Brehme

Brehme è deceduto nella notte tra lunedì e martedì a Monaco, a causa di un arresto cardiaco. L’ex calciatore è morto all’età di 63 anni. Nella notte Brehme ha accusato il malore ed è stato trasportato al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrabe, vicino alla sua abitazione. La corsa in ospedale è però stata vana, nonostante i tentativi dei medici non c’è stato nulla da fare. Lascia la compagna Susanne e due figli avuti dall’ex moglie Pilar.