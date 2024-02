Tennis, Monfils ha ferito il supervisore del torneo di Oslo: squalificato

SportFair

Il tennista francese Gaël Monfils è stato squalificato dal torneo di Oslo dell’Ultimate Tennis Showdown (UTS), circuito alternativo all’ATP, dopo aver ferito il supervisore del torneo, come confermato dall’UTS.

In un primo momento, il torneo aveva attribuito l’espulsione del tennista francese ad “una violazione del codice di condotta dovuta al suo comportamento nei confronti del supervisore del torneo“, senza offrire ulteriori dettagli.

Adesso l’UTS ha fornito i dettagli dell’episodio: “ieri, uno scambio di battute nello spogliatoio tra Gaël Monfils e il supervisore del torneo, Stéphane Apostolou, si è concluso con un lieve infortunio al supervisore“, si legge in una nota.

“L’UTS è convinta al 100% che non ci fossero cattive intenzioni da parte di Gaël , ma poiché un dirigente ha subito un infortunio, non importa quanto lieve, abbiamo ritenuto che non ci fosse altra alternativa se non quella di squalificare Gaël“, ha precisato assicurando che il parigino “ha accettato la squalifica” e che sia lui che il supervisore “si sono separati in termini amichevoli“.