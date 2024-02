Mondiali pattinaggio velocità, delirio Italia: è oro nell’inseguimento a squadre

SportFair

Prestazione eccezionale dell’Italia ai Mondiali su singole distanze di pattinaggio di velocità. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary, gli azzurri hanno fatto la voce grossa con Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini. E’ arrivata una storica medaglia d’oro nell’inseguimento maschile a squadre.

Già tre volte sul podio in apparizioni in Coppa del Mondo, il terzetto azzurro è stato protagonista di una prestazione eccezionale dominando la gara con il tempo di 3:35.00. Alle spalle degli azzurri la Norvegia (+1.07) e il Canada (+1.72). Per la Nazionale si tratta della seconda medaglia in quest’edizione dei Mondiali dopo l’argento di Ghiotto nei 5000 metri.