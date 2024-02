Mondiali pallanuoto, USA ko: il Settebello vola ai quarti e alle Olimpiadi di Parigi 2024

SportFair

Continua il percorso del Settebello ai Mondiali di pallanuoto 2024. La Nazionale italiana maschile di pallanuoto ha ottenuto oggi un’importante vittoria ai Mondiali di Doha.

Il Settebello di coach Campagna ha battuto gli USA 12-13, staccando così un doppio pass: per i quarti di finale della rassegna iridata e per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Un traguardo ottenuto all’ultima curva ma frutto di un gruppo rinnovato dall’argento di Budapest ’22 che ha aperto il nuovo ciclo olimpico e che si giocherà contro la Grecia ai quarti di finale un’altra possibilità per un podio mondiale dopo la delusione dei rigori contro la Serbia sei mesi fa a Fukuoka.

I Quarti di finale

Il Settebello tornerà in vasca il 13 febbraio per la sfida contro la Grecia valida per i quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto, in programma alle 15.30.