Mondiali pallanuoto, ancora un ko per il Setterosa: venerdì l’ultima chance olimpica

Azzurre che cedono la semifinale per il quinto posto ancora contro le campionesse in carica e d’Europa dell’Olanda, che lo scorso anno fu la semifinale del mondiale di Fukuoka vinta sempre dalle orange 9-8. Come di misura anche l’ultima sconfitta un mese fa circa agli europei di Eindhoven per 7-6 ancora in semifinale.

Paradossalmente la vittoria dell’Australia contro il Canada 10-8 apre ancora la porta, l’ultima, per il pass olimpico da giocarsi contro il Canada peraltro già battuto 12-8 nel gruppo D. Finale del settimo posto in programma venerdì 16 alle 10.00 locali (8 itliane)