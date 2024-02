Mondiali pallanuoto: Romania ko, il Settebello agli ottavi di finale

SportFair

L’Italia batte i rumeni dell’ex mancino azzurro Bogdan Rath, un argento mondiale nel 2003 col Settebello, chiude seconda il gruppo D di Doha e giocherà gli ottavi di finale domenica 11 febbraio alle 17.00 contro probabilmente gli Stati Uniti in attesa del match contro la Serbia. Una vittoria contro gli americani, peraltro già qualificati ai giochi olimpici, garantirebbe il pass per Parigi.

Continua la serie surreale di rigori sbagliati con due realizzazioni su sette tentativi. Nel match contro i balcanici il Settebello va a folate e la risolve nella seconda parte con il break di sei a zero tra terzo e quarto parziale.

Cinque reti di Di Fulvio (uno su due dai cinque metri), ma stavolta la difesa è distratta con il 67% delle superiorità realizzate dagli avversari. “La Romania è una buona squadra e ci ha messo in difficoltà i primi due tempi. Questo è un bene per noi perché ci dobbiamo allenare in queste partite alla pressione. Mi è piaciuto l’atteggiamento e la tattica in cui abbiamo messo a punto il lavoro di questi due giorni. Abbiamo segnato sedici gol ma potevano esser di più se avessimo realizzato i rigori. Qualcosa va rivista in difesa magari dove qualcosa abbiamo concesso. Per segnare i rigori bisogna avere la gioia, la serenità e la consapevolezza di realizzarli. Aspettiamo la nostra avversaria tra Montenegro e Stati Uniti, che sono tutte e due ostiche“.