Mondiali pallanuoto, Setterosa ko ai quarti di finale: la Grecia vince 14-12

Il percorso delle azzurre della pallanuoto si ferma ai quarti di finale ai Mondiali di nuoto di Doha 2024. Il Setterosa non è riuscito ad avere la meglio nel match di oggi contro la Grecia, valido per i quarti di finale della rassegna iridata.

La Grecia è partita meglio nella prima frazione di gioco ed è stata proprio quella a decidere il match, il parziale di 3-0 è stato decisivo. L’Italia ha poi cercato di accorciare le distanze, con tre quarti giocati ad alto livello, ma non è bastato. Italia-Grecia di pallanuoto femminile termina 12-14. Sono le elleniche a staccare il pass per le semifinali.

Per il quinto posto si giocherà il 14 febbraio alle 12.30 italiane contro le campionesse in carica dell’Olanda che hanno perso contro l’Ungheria ai rigori. Per il Setterosa ancora un lumicino per la conquista dell’ultimo pass in palio con il Canada come competitor.