Mondiali Pallanuoto 2024, super esordio del Setterosa: Gran Bretagna affondata 10-22

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Se dovessimo tener fede al famoso adagio, l’esordio dell’Italia femminile ai Mondiali di Pallanuoto 2024 promette molto bene. Il Setterosa ha bagnato il suo match inaugurale con una larga vittoria rispettando le attese della vigilia.

Il Setterosa si è imposto 10-22 sulla Gran Bretagna nelle acque di Doha. Bianconi e Avegno chiudono come top scorer del match con 4 marcature a testa. Tre gol per Giustini e Cocchiere. Doppiette per Gant e Viacava. Un gol a testa per Galardi, Bettini, Marletta e Cergol. Tabani unica giocatrice di movimento rimasta a secco.

Tabellino Gran Bretagna-Italia 10-22

Gran Bretagna: Jackson, Clapperton, Peters, Turner 3, Falvey 2, Brown 1, Cutler 2, Tafazolli 1, Rogers 1, Moloney, Van Wingerden, Hawkins, Robinson. All. Buller.

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi 1, Avegno 4, Giustini 3, Bettini 1, Bianconi 4, Marletta 1, Cocchiere 3, Viacava 2, Banchelli, Cergol 1, Gant 2. All. Silipo.

Arbitri: McCall (Stati Uniti), Cheng (Singapore).