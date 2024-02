Mondiali di nuoto: Susanna Pedotti nona nella finale del solo tecnico

SportFair

Si è conclusa con un risultato deludente per l’Italia la finale del solo tecnico femminile ai mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Doha. La giovane Susanna Pedotti, alla seconda partecipazione consecutiva, non è andata oltre il nono posto.

L’azzurra ha ottenuto lo score di 91.1500, mentre nell’esecuzione 123.9333 per un totale di 215.0833. Al primo posto la forte ellenica Evangelia Platanioti con il punteggio di 272.9633. A completare il podio la canadese Jacqueline Simoneau (269.2767) e la cinese Xu Huiyan (262.3700).