Un’altra medaglia di bronzo per l’Italia nell’ultima giornata dei mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Doha. L’impresa è stata realizzata da Sara Franceschi, al terzo posto nei 400 misti. Il primo posto è stato conquistato dalla britannica Freya Constance Colbert, argento all’israeliana Anastasia Gorbenko.

Per l’Italia si tratta dell’11ª medaglia in questa edizione dei mondiali. Delusione per Alberto Razzetti, solo quinto nei 400 misti maschili.