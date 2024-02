Mondiali nuoto: Gregorio Paltrinieri è terzo negli 800 stile libero

SportFair

Un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di nuoto e porta la firma di Gregorio Paltrinieri, sempre una certezza per i colori italiani. E’ andata in scena la gara degli 800 stile libero e l’atleta azzurro ha accarezzato anche la speranza della vittoria soprattutto nella prima parte di gara.

La vittoria è stata conquistata dall’irlandese Daniel Wiffen con il tempo di 7’40″94 e protagonista di una parte finale di altissimo livello. Al secondo posto l’australiano Winnington con 7’42″95, bronzo per Gregorio Paltrinieri in 7’42″98, settimo De Tullio in 7’49″79.