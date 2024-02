Mondiali di nuoto, l’Italia dell’artistico in festa! Squadra e duo alle Olimpiadi di Parigi 2024

SportFair

L’Italian team chiude il mondiale di nuoto artistico alla Aspira Dome di Doha con il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gare a cinque cerchi in programma dal 5 al 10 agosto. Nella finale del team free ottiene 282.4312 punti e completa la scalata nel ranking generale che qualifica le prime cinque squadre (tra le non qualificate precedentemente) che portano con loro anche i duetti.

Le azzurre sono quinte anche nella finale con un percorso netto, privo di errori. In tribuna a fare il tifo per loro c’è anche l’ambasciatore italiano in Qatar Paolo Toschi, 48 anni nato a Ferrara, sposato con Federica Cellini (che da ragazza nuotava con la Vis Nova nella piscina dell’Istituto Santa Maria a Roma), triatleta e papà di tre bambini, che giovedì sera era andato a far visita alla delegazione azzurra in hotel. Vince la Cina con 339.7604, secondo è il Giappone con 315.2290.

Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino danzano nell’acqua come farfalle. Le otto etoile azzurre, guidate con metodo e professionalità dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo e dal tecnico responsabile degli esercizi di squadra Roberta Farinelli, mantengono il coefficiente del preliminare, già alto (50.1) reso più difficile e faticoso dal numero di ibridi (sette più quattro acrobatici).

Il Canada resta dietro con 263.3980 punti (151.9480 e 111.4500) e il basemark nel nono elemento.

Dopo la “Disco Dance” del tecnico, propongono il loto “The new world in which humanity will find itself in the future”: Il nuovo mondo in cui si troverà l’umanità in futuro. Tema sostanziale, routine impegnativa, che Enrica Piccoli & Co. affrontano col sorriso sulle labbra e la forza nelle gambe, muscoli e paillettes. Le coreografie sono della campionessa olimpica di Atene 2004 e Pechino 2008 Anastasia Ermakova e dell’allenatrice e coreografa Milena Miteva, coetanea ed ex avversaria di Linda Cerruti, due medaglie d’oro in coppa del mondo senior e sei d’oro ai mondiali junior.

Prima della finale lo spagnolo Dennis Gonzales Boneu e le tre gemelle austriache naturalizzate Anna Maria, Eirini e Vasiliki Alexandri sono stati premiati come atleti dell’anno 2023.