Mondiali di nuoto di Doha: Tocci ai piedi del podio, quinto Marsaglia

Il podio non arriva, per pochi punti, ma si prendono applausi e un carico enorme d’autostima in vista di ciò che ancora deve avvenire in Qatar. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, gli alfieri che domani nel sincro da 3 metri daranno l’assalto alla carta olimpica (già conquistata nella gara individuale a Fukuoka), chiudono al quarto e quinto posto la finale dal metro, che chiude la seconda giornata dei 21esimi Mondiali all’Hamad Aquatic Center di Doha.

Strepitosa la prova del 29enne calabrese e capitano azzurro – tesserato per Esercito, bronzo iridato a Budapest 2017 e continentale a Budapest 2021 e a Roma 2022 – che, a parte l’ingresso scarso del doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato (42.00), non sporca nessun tuffo – fantastico il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 76.50, con cinque 8.5 e due 8.0 arrivati dai giudici – e chiude con 388.75 punti.

Bravissimo e regolare anche il 27enne romano – tesserato per Marina Militare e CC Aniene, seguito da Benedetta Molaioli, bronzo europeo a Cracovia 2022 e argento a Roma 2022, dov’è stato oro nei 3 metri – che fatica solamente con il salto mortale e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo (leggermente abbondante) e conclude con 378.25 punti. L’oro se lo prende il messicano Osmar Olvera Barra – argento a Fukuoka lo scorso luglio – con 431.75; alle sue spalle ci sono l’australiano Li Shixin con 395.70 e il britannico Ross Haslam con 393.10

“Era la mia prima finale mondiale dal metro. Sono stato contento della mia prestazione, anche se non è stata eccellente. E’ stata un gara regolare e sono soddisfatto“, ha dichiarato Lorenzo Marsaglia a fine gara.

“Purtroppo ho sbagliato il terzo tuffo e sapevo che recuperare sarebbe stato difficile. Poteva fare meglio anche nel doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato. Il podio era alla mia portata, però sono felice perché la condizione è ottima. Domani c’è la finale diretta del sincro: siamo qui per questa gara e per prendere la carta olimpica anche in questa specialità“, ha affermato Tocci.