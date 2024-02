Mondiali nuoto Doha 2024, Pedotti da applausi: finale centrata nel libero

SportFair

Continua lo spettacolo dei Mondiali di nuoto di Doha 2024. In attesa delle gare di nuoto, ad appassionare i tifosi sono le sfide dal trampolino e di nuoto danzato.

Terza finale centrata al mondiale di Doha. Susanna Pedotti, 19 anni, milanese del Busto Nuoto, si qualifica per la finale del libero con 212.5421 punti (129.5021 con gli ibridi e 82.9500 per l’impressione artistica) che valgono il settimo posto nel ranking preliminare.

La singolista azzurra, che riceve un’investitura importante dalla plurimedagliata Linda Cerruti, presenta il nuovo single free. Il brano è la famosa “En Aranjuez con tu amor”.

Esercizio tutto nuovo con difficoltà, musica e tema completamente diversi da quello di sette mesi fa a Fukuoka. Il tema è appunto la ricerca del vero amore. Super prestazione, tra le prime due della carriera.

“Con questo nuovo regolamento è certamente il mio migliore – commenta Susanna – però è completamente diverso da quello con le vecchie regole. Io ho nel cuore il singolo che ho fatto due anni fa e questo ci si avvicina. Mi sono sentita bene in acqua, sono riuscita a controllare tutto, però con questi bismark non si può mai sapere: magari pensi di aver dato il massimo e invece ti ritrovi la brutta sorpresa. Ci possono stare sempre degli errori e fino alla fine non puoi mai avere la certezza. Sono soddisfatta e spero che nella finale vada ancora meglio”. Quello dell’anno scorso a Fukuoka non andò molto bene, venne esclusa dalla finale e finì ventunesima. “Questa volta ho avuto più tempo per allenarmi e sono fiduciosa”.

La delusione per l’errore nella finale del tecnico che l’ha fatta scendere al nono posto (con la stessa routine era stata quinta a Fukuoka) è alle spalle. Anche perché questa sera, quando in Italia sono le 18.00, l’attende la gara più importante della sua giovane carriera: la finale del duet mixed tech insieme al campione del mondo di Budapest ’22 e campione d’Europa in carica Giorgio Minisini, al rientro mondiale dopo lo stop forzato del luglio scorso.

“Adesso testa alla finale di questa sera – continua l’azzurra – la più importante per me in questo momento. Gareggiare a fianco di Giorgio Minisini non è una cosa di tutti i giorni. E’ il mio primo doppio misto, al secondo mondiale della mia vita. Queste ore che ci separano dalla gara le trascorro in albergo. Purtroppo non portò vedere la gara dell’acrobatico ma faro il tifo per le mie compagne dalla tv”.

Penultimi in ordine di apparizione. Diretta su Rai2 a partire dalle ore 19.00. La finale del singolo, invece, è in programma martedì 6 febbraio alle 18 italiane (le 20 locali).

Al comando della classifica provvisoria balza Vasiliki Alexandri che, ultima ad esibirsi, supera al fotofinish la Evangelia Platanioti: 253.8625 per l’austriaca che scoppia in un pianto di gioia e 253.7353 per la greca, neo campionessa mondiale del singolo tecnico. Nel dettaglio 165.4625 e 88.4000 per Vasiliki e 165.6853 e 88.0500 per Evangelia. Dietro a loro le altre due medagliate della finale di sabato: la canadese Jacqueline Simoneau con 248.9189 e la cinese Xu Huiyan con 230.8104, che hanno conquistato rispettivamente argento e bronzo nel singolo tecnico.