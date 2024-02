Mondiali nuoto Doha, oggi Miressi e Razzetti in finale: i risultati delle batterie e gli orari delle gare

SportFair

Una nazionale sempre vincente, formata da uomini straordinari prima che da grandi campioni. L’Italnuoto riparte da sei come le medaglie conquistate fin qui e si tuffa nella quinta giornata dei 21esimi Mondiali all’ di Doha che si apre con le batterie. Gli scenari per il pomeriggio sono interessati perché, oltre agli atti conclusivi dei 100 stile libero e dei 200 misti che vedranno protagonisti Alessandro Miressi e Alberto Razzetti, accedono alle semifinali Chiara Tarantino nei 100 stile libero e Francesca Fangio nei 200 rana. Stop dal sapore dolce per la 4×200 stile libero che, malgrado l’eliminazione, si qualifica per Olimpiadi.

Le buone notizie del mattino, come spesso accade, arrivano dalla fine. La 4×200 stile libero, infatti, non si qualifica per la finale ma ottiene la Carta Olimpica. Sofia Morini (1’59″33), Giulia Ramatelli (2’00″30), Emma Virgina Menicucci (2’00″65), Giulia D’Innocenzo (1’59″91) sono decime in 8’00″19 ma è un’eliminazione dal sapore dolce amaro, perchè garantisce il pass per le Olimpiadi. A Fukuoka, infatti, l’Italia aveva segnato il dodicesimo crono in 8’00″13 che resta finora il crono migliore delle azzurre che sono complessivamente tredicesime sui sedici posti a disposizione per Parigi.

Aprono il programma del giovedì i 100 stile libero con una bravissima Chiara Tarantino, protagonista della 4×100 quinta e con pass olimpico nella giornata d’apertura, che accede alla semifinale con il dodicesimo tempo. La 21enne pugliese di Corato – tesserata per Fiamme Gialle ed In Sport Rane Rosse – tocca in 54″85, con un passaggio soft in 26″64 e un ritorno più che veloce in 28″23, dimostrando una nuotata fluida, con le giuste frequenze; per garantirsi la finale la velocista azzurra dovrà avvicinare il primato personale (54″13), mentre il tempo limite olimpico è abbastanza lontano (53″5). La migliore è l’australiana e vice campionessa iridata nei 50 Shayna Jack in 53″50.

Vuol entrare in una nuova dimensione, come meriterebbe per i mezzi tecnici a disposizione, la sempre sorridente Francesca Fangio che strappa il biglietto per il turno successivo dei 200 rana, con ambizioni importanti che si traducono in finale e soprattutto qualificazione olimpica (tempo limite 2’23″1) che però passa necessariamente per il miglioramento del suo record italiano (2’23″06). La 29enne di Livorno – tesserata per Esercito ed In Sport Rane Rosse – chiude con il sesto riscontro cronometrico in 2’26″01, dimostrando la solita nuotata sopraffina e armoniosa fino ai 150 metri (1’47″65) poi contrattasi nel 50 conclusivo (38″36).

Si ferma, complice una condizione fisica che comunque va crescendo in vista degli Assoluti in programma tra due settimane, Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Acquatics) diciannovesima in 2’30″01. La più veloce è la statunitense Kate Douglass – oro nei 200 misti – in 2’24″15.

Eliminato nei 200 dorso uno spento Lorenzo Mora che ancora fa fatica ad adattarsi alla vasca lunga, lui che è specialista in corta – cinque medaglie ai recenti europei di Otopeni – grazie subacquee inarrivabili per tutti. Il 27enne emiliano – tesserato per Fiamme Rosse e VVFF, preparato al Centro Federale di Ostia da Claudio – nuota un lento 1’59″80 che vale solo il diciannovesimo tempo, con un terzo cinquanta troppo contratto in 30″69 e che rende vano un ulimo ritorno in 30″57. Guida il greco Apostolos Siskos in 1’56″64.

Semifinali e finali dalle 17.00 italiane

200 farfalla fem

Nessuna italiana iscritta

100 stile libero fem semi

RI 53”18 di Federica Pellegrini del 25/06/2016 a Roma

Tempo limite olimpico 53″5

Chiara Tarantino pp 54″13 del 12/08/2022 a Roma

100 stile libero mas

RI 47”45 di Alessandro Miressi del 19/05/2021 a Budapest

Alessandro Miressi

50 dorso fem

Nessun italiana qualificata

200 rana mas semi

Nessun italiano iscritto

200 misti mas

RI 1’56″21 di Alberto Razzetti del 28/11/2023 a Riccione

Alberto Razzetti

200 rana fem semi

RI 2’23”06 di Francesca Fangio del 27/06/2021 a Roma

Tempo limite olimpico 2’23″1

200 dorso mas semi

Nessun italiano qualificato

4×200 stile libero fem

Italia non qualificata