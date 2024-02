Mondiali nuoto Doha l’Italtuffi stacca due pass olimpici dai 10 metri

SportFair

Nella gara regina dei tuffi alle Olimpiadi ci saranno due italiani. Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini nel momento più importante delle rispettive carriere, non perdono lucidità e concentrazione e chiudono al quindicesimo e al sedicesimo la semifinale della piattaforma. Gli azzurri mancano l’accesso alla finale ma regalano alla Nazionale di Oscar Bertone altre due carte olimpiche, per un totale di dieci.

Concreta la prova del 25enne italodanese – tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene e allenato da Benedetta Molaioli – che apre le danze con un superbo doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (64.00), inserito nelle routine al posto del doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato, con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (43.50) controllato non alla perfezione in volo e quindi scarso; in seguito reagisce con un triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato (70.95) potente e tenuto alla grande e con una verticale con triplo salto mortale indietro raggruppato leggermente sporcata in ingresso (59.40); termina con un triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato che alza pochissimi schizzi (67.20) e con un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato recuperato molto bene dopo un’indecisione nel presalto (56.10). Larsen totalizza 361.15 e può comunque sorridere.

Bravissimo anche il 21enne romano – tesserato per Fiamme Oro e allenato da Francesco Dell’Uomo – che, dopo un doppio salto mortale e mezzo indietro (67.20) elegante nell’avvitamento, piazza un doppio salto mortale e mezzo rovesciato impeccabile (73.50) e un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (46.50) un po’ abbondante; prosegue con un triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato un po’ lento (54.40) e con una verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo (64.00) di ottimo livello. Conclude, senza farsi condizionare da emozioni “olimpiche” con un triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato (54.45) solido ed efficace, sommando 360.05.

Il programma iridato dei tuffi all’Hamad Acquatic Center non si chiude qui, perchè alle 13.30 (-2h in Italia) c’è l’attesa finale dal sincro mixed con Chiara Pellacani e Matteo Santoro che difenderanno il bronzo conquistato a Fukuoka 2023 e a Budapest 2022.