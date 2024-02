Mondiali nuoto Doha 2024, doppietta francese nella 5 km maschile: Acerenza di bronzo

SportFair

Dopo la gara femminile nelle acque del porto qatarino, è arrivato il turno degli uomini del nuoto che si sono sfidati nella 5 km maschile ai Mondiali di Doha 2024.

Gregorio Paltrinieri è stato tra i protagonisti della gara, ma sul finale non è riuscito a farsi spazio nella battaglia serrata per il podio.

La gara è stata vinta da Logan Fontaine, primo in 51’29″3, seguito dal connazionale Olivier, argento a +0.3. Splendido terzo posto per Domenico Acerenza, che ha completato i tre giri del campo gara in 51″30″0. Paltrinieri, rimasto imbottigliato nella bagarre finale, ha toccato quinto in 51’31”7.

Deluso e amareggiato, Paltrinieri non ha nascosto il suo dissenso per qualche comportamento scorretto sul finale della gara. Il campione azzurro, infatti, è stato costretto a fermarsi poco prima del traguardo, perchè ‘affondato’ da un suo avversario.