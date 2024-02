Mondiali nuoto Doha 2024, Sarah Jodoin di Maria da applausi: è in finale, eliminata Biginelli

SportFair

E’ in corso all’Hamad Aquatic Center di Doha una nuova giornata di sfide ai Mondiali di nuoto 2024. Sorride l’Italia con un importante risultato dalla piattaforma: Sarah Jodoin di Maria si qualifica per la finale col settimo punteggio.

Destini opposti per le due azzurre in gara: Maia Biginelli, infatti, è stata eliminata col 18° posto.

In crescita la prova della 24enne italocanadese – tesserata per Marina Militare e MR Sport Fratelli Marconi, allenata da Tommaso Marconi, quinta agli Europei di Roma dov’è stata oro con il Team Event – che parte con un doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (59.20) discreto per rompere il ghiaccio e con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato un po’ abbondante (51.00), forse a causa dell’eccessiva velocità in volo; poi ritrova misure e certezze con un triplo salto mortale e mezzo ritornato elegante nella raggruppatura (60.80) ma è un po’ scarsa con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (50.75); e termina con la solita potente ed elegante verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo premiata con 72.00 punti, più che meritati, ed arriva ai 293.75 che aprono le porte di una finale iridata in cui può essere protagonista.

Alti e bassi nelle routine della 21enne romana – tesserata per Fiamme Oro, seguita da Francesco Dell’Uomo – che inizia con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato leggermente scarso in entrata (48.00) e un doppio salto mortale e mezzo rovesciato (65.80) impeccabile; successivamente perde le gambe in chiusura del triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (46.40) e apre troppo presto il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (34.80); leggermente meglio, ma al di sotto delle sue capacità, il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (46.40). Biginelli conclude con 241.40.

Finale dalle 18.30 (-2h in Italia).