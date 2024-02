SportFair

Si è aperta con il botto l’ultima giornata di nuoto per i colori italiani. La competizione è ancora in grado di regalare risultati importanti per gli azzurri e aumentare il numero delle medaglie portate a casa.

In avvio Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Doha. L’oro è andato alla lituana Ruta Meilutyte, argento per la cinese Tang.