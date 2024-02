Mondiali Nuoto 2024, brilla Nicolò Martinenghi: è argento nei 100 rana

SportFair

Dalle acque di Doha arriva una gioia d’argento per l’Italia. Nicolò Martinenghi chiude al secondo posto la gara dei 100 rana dei Mondiali di nuoto 2024 firmando una prestazione da urlo. Il nuotatore azzurro si lascia alle spalle il primatista Adam Peaty e chiude dietro a un dominante Fink che si aggiudica l’oro.

Vittoria meritata quella di Fink che ha condotto la gara dall’inizio alla fine chiudendo in 58”57. Ottima la prova di Martinenghi che, dopo una stagione difficile, si è tolto una bella soddisfazione chiudendo in 58”85. Terzo posto per Adam Peaty, il grande deluso di giornata, che ha peggiorato la prestazione della semifinale di ieri chiudendo in 59”10.