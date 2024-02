Mondiali Nuoto 2024, Miressi sfiora il colpaccio: è argento nei 100 sl

SportFair

Una finale al cardiopalmo quella dei 100 stile libero dei Mondiali di Nuoto 2024 di Doha. Grande protagonista Alessandro Miressi che per poco non ha firmato un vero e proprio capolavoro. Il nuotatore azzurro si è dovuto accontentare del secondo posto, che vale comunque una splendida medaglia d’argento, ma ha davvero sfiorato il colpaccio.

Zhanle Pan, medaglia d’oro, è andato in crisi nel finale della prova, rischiando di perdere oro e forse anche il podio in un finale aperto a qualsiasi risultato. Miressi (47.72) è stato anche leader della gara nelle ultime bracciate, ma il cinese è riuscito a spuntarla in 47.53. Terzo posto per Nandor Nemeth (47.78).