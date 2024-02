Mondiali Nuoto 2024, Martinenghi d’argento nei 50 Rana: 6° Cerasuolo

SportFair

Continuano ad arrivare le medaglie azzurre ai Mondiali di Nuoto 2024. Dopo il bronzo di Paltrinieri e l’argento di Razzetti, arriva un’altra medaglia nei 50 rana. Secondo posto per Nicolò Martinenghi che chiude una splendida prova in 26.39. Una medaglia d’argento che non si è trasformata in oro per soli 7 decimi, quelli che hanno permesso a Sam Williamson di salire sul primo gradino del podio in 26.32.

Completa il podio l’americano Nic Fink in 26.49. Mastica amaro Simone Cerasuolo che, dopo un’ottima partenza, non riesce a mantenere il ritmo dei migliori e chiude sesto in 26.93.