Mondiali nuoto 2024, argento per Tocci e Marsaglia nel sincro 3m: c’è il pass olimpico!

SportFair

Un trampolino d’argento verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Grande gioia nelle acque di Doha per la coppia azzurra formata da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che firmano l’accoppiata medaglia e pass olimpico. Un grande risultato per il duo italiano che ha conquistato l’argento nei tuffi in sincro da trampolino con altezza 3 metri.

Il punteggio raccolto da Tocci-Marsaglia è stato 384.24. Meglio di loro solo la coppia cinese formata da Zongyuan Wang e Daoyi Long che ha realizzato uno strepitoso 442.41. Completa il podio la coppia spagnola formata da Adrian Abadia e Nicolas Garcia Boissier con 383.28 di punteggio finale.