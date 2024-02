Mondiali di nuoto, 10 km fondo: pass olimpico e lacrime per Arianna Bridi

SportFair

Grandi soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali di nuoto: Arianna Bridi rientra in nazionale dopo 5 anni di assenza e si piazza ottava in 1h57’33″2 nella dieci chilometri mondiali di Doha. Il risultato regala all’azzurra il pass olimpico.

E’ andata in scena una vera e propria rinascita per la ventinovenne trentina di Esercito e RN Trento e la prestazione di oggi apre prospettive interessanti. Vince la pluricampionessa olimpica e mondiale l’olandese Sharon Van Rouwendaal (1h57’26″8) che batte allo sprint la spagnola Maria De Valdes.

“Questa 10 km è durata 5 anni”, ha detto l’azzurra ai microfoni Rai. “Sono contenta perché non ho mollato e sono venuta a prendermi questo risultato. Questo è un pass olimpico per l’Italia”.