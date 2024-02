Mondiali di nuoto artistico: Minisini argento nel solo tecnico

SportFair

Continuano ad arrivare soddisfazioni per l’Italia ai mondiali di nuoto di Doha e si è registrata la prima medaglia nel nuoto artistico. Il grande risultato è arrivato grazie a Giorgio Minisini nella finale del solo tecnico.

Medaglia d’oro al cinese Yang Schuncheng, bronzo al colombiano Gustavo Sanchez. Nella giornata di ieri la prima medaglia della spedizione azzurra in Qatar con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, argento nei tuffi.

Le dichiarazioni di Minisini

“Le ultime ore di attesa sono state lunghissime. E’ stato un avvicinamento difficile. Da ieri sera il pensiero del doppio ogni tanto tornava a bussare ed io provavo a metterlo da una parte. Mi sono ricordato dell’ultima intervista in cui spiegavo che il mio obiettivo era quello di fare una bella esperienza e godermela in pieno”. Sono le prime parole di Giorgio Minisini.

“Mi sono detto, cerco di entrare in acqua puntando a quello, cercando di far valere il lavoro. La proviamo tutta e se non va, non va, però l’importante è uscire dall’acqua con una buona esperienza. Ho puntato a quello e sono felice che sia anche andata bene, mi sono rasserenato tantissimo”, aggiunge Minisini.