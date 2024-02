Endurance FIA 2024, spettacolo alla presentazione di Vista AF Corse: presenti anche Leclerc e Sainz

SportFair

L’evento, che ha visto la partecipazione di diversi volti del mondo del motorsport, si è svolto ieri sera all’aeroporto di Milano Linate, dove gli ospiti hanno celebrato l’imminente inizio della stagione sportiva, al via in Qatar il 2 marzo. Tutti i presenti sono stati accolti in un hangar dove hanno potuto ammirare le due Ferrari 296 LMGT3 e salire a bordo di due dei migliori aerei al mondo – un Challenger 350 e un Global 7500 -, e di un elicottero AW189.

Tra i selezionati ospiti presenti all’evento c’erano i piloti della vettura Vista AF Corse numero 54 Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon; i piloti della vettura Vista AF Corse numero 55 Simon Mann e Alessio Rovera; i piloti della Scuderia Ferrari F1 Charles Leclerc e Carlos Sainz; star del mondo dello sport tra cui Mutaz Barshim, Giorgio Rocca, Tommaso Chieffi and Mauro Pelaschier e ospiti dei partner di VistaJet come Gareth Wittstock and Remo Ruffini.

Thomas Flohr ha commentato: “grazie a tutti per essere venuti – da vicino e da lontano – al lancio ufficiale di Vista AF Corse. Il 2024 rappresenta per noi un altro momento speciale, i primi 20 entusiasmanti anni di Vista – una compagnia che è cresciuta da un solo jet a oltre 300, che oggi coprono il 96% del mondo. Chi avrebbe mai pensato all’epoca, quando abbiamo lanciato il primo aereo argento con la linea rossa, che saremmo stati qui oggi a presentare il team Vista AF Corse che gareggerà su vetture con la stessa livrea? Sono estremamente orgoglioso di presentare il team Vista AF Corse. Il FIA World Endurance Championship si trova quest’anno a un incredibile punto di svolta – con nove costruttori che si uniranno al WEC GT per gareggiare nel campionato più vicino alla F1, un vero campionato mondiale. Rappresentare Ferrari con le due auto in gara è per noi un grande onore e una grande responsabilità, ma anche un’estensione naturale della partnership di lunga data di Vista con Ferrari.”

Durante la presentazione della livrea, il pilota della vettura numero 54 Francesco Castellacci ha riportato un discorso a nome della Fondazione Principessa Charlene di Monaco per sottolineare il senso di orgoglio nel vedere il logo della Fondazione sulla livrea e trasmettere la gratitudine di tutti i membri della Fondazione per la sponsorship di Vista AF Corse e il sostegno alla sua causa: la promozione di una vita sana e dei valori dello sport, con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini.

Amato Ferrari ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare questo programma nel FIA World Endurance Championship. Correremo nel più importante campionato endurance in assoluto con due Ferrari 296 GT3, che debuttano nel mondiale, con i colori Vista AF Corse. È un progetto ambizioso che nasce dopo tanti anni passati insieme sulle piste di tutto il mondo e soprattutto dall’amicizia che si è creata e rafforzata nel tempo con Thomas. Questo è un aspetto che tengo molto a sottolineare, mi fa un piacere immenso. Abbiamo due line up di piloti molto agguerrite e con grande potenziale con cui cercheremo di raggiungere i migliori risultati. Voglio ringraziare Thomas, tutto il gruppo Vista e ovviamente la Ferrari per aver creduto in noi e per averci scelto come team di riferimento nella classe GT del WEC. Un grazie speciale anche a Peter Mann, altra persona con cui si è creata una forte amicizia, che ci ha sempre sostenuto e aiutato in diversi progetti, tra cui questo che stiamo per affrontare”.

Gli ospiti e i clienti VistaJet potranno seguire in diretta il campionato FIA WEC, prenotando un posto nella “Vista house” che sarà allestita in occasione degli eventi principali e dove i Cabin Host VistaJet offriranno un assaggio dell’impareggiabile servizio in cabina e delle delizie gastronomiche preparate dagli chef e dai partner di VistaJet Private World.