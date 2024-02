“Mi hanno dedicato un aereo”, Panatta prende in giro Bertolucci: il simpatico siparietto social

SportFair

Continuano le simpatiche schermaglie social tra Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. I due eroi della Coppa Davis vinta dall’Italia in Cile nel 1976, oggi commentatori e opinionisti sportivi molto apprezzati dal pubblico, si ritrovano spesso a punzecchiarsi bonariamente sui social. L’ultimo pretesto è arrivato direttamente da… un aeroporto!

L’aereo di Adriano Panatta e il siparietto con Paolo Bertolucci

ITA Airways ha dedicato alcuni suoi aerei ai campioni dello sport italiano. Uno di essi porta il nome di Adriano Panatta. L’ex tennista ha colto la pallina al balzo per servire un dritto ficcante nei confronti di Bertolucci: “caro Paolo, a me hanno dedicato un aereo, a te il carrello che mi sta vicino”, ha scritto su ‘X’ postando una foto del velivolo col suo nome affiancato appunto da carrello. Una foto che ha registrato tanti commenti fra i follower dei due, sempre attenti a scherzi e frecciatine. Chissà come risponderà Bertolucci la prossima volta…