Mercato NBA, Gallinari firma con Milwaukee: assalto all’anello con Antetokounmpo

Dopo essersi liberato da Detroit, destinazione che mal si conciliava con le sue ambizioni, Danilo Gallinari era uno dei pezzi più pregiati tra i free agent. Diverse le contender che avevano messo gli occhi addosso al lungo italiano che porta in dote esperienza, fisicità e capacità di far male anche da dietro l’arco. Il tutto per un contratto sostenibile e la possibilità di uscire dalla panchina in una contender.

Danilo Gallinari firma con i Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers si erano fatte avanti, ma il ‘Gallo’ ha scelto i Milwaukee Bucks. Coach Doc Rivers lo conosce bene, lo ha già allenato ai Los Angeles Clippers e sembra avergli garantito un posto di rilievo nelle rotazioni di una squadra che punta all’anello, ma che non sta attraversando un grande momento. Giocare con Antetokounmpo però è garanzia di puntare sempre al bersaglio grosso.