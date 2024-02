Mercato NBA, Detroit parla italiano: Fontecchio vola dal Gallo, coinvolto un altro italiano

SportFair

Detroit parla sempre più italiano. A meno di 24 ore dalla chiusura del mercato NBA, Simone Fontecchio viene scambio dai Jazz ai Pistons e si unisce a Danilo Gallinari (ammesso che rimanga, è in cerca di una contender). Una trade che, a suo modo, fa la storia del basket italiano: per la prima volta vengono scambiati due cestisti italiani. Anche se uno non è ‘presente’ nella lega.

Mercato NBA: la trade che porta Fontecchio dai Jazz ai Pistons

Nonostante i miglioramenti mostrati e il contratto ampiamente vantaggioso, Utah ha deciso di lasciar partire Fontecchio in cambio di una seconda scelta al prossimo Draft (pick dei Wizards, inizio secondo giro), Kevin Knox e i diritti sull’azzurro Gabriele Procida. Chissà che Fontecchio possa avere maggiore considerazione e minutaggio.