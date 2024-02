Max Strus on fire: 4 triple in 67 secondi, la 5ª in buzzer beater da centrocampo | VIDEO

SportFair

Il finale della partita fra Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks resterà impresso per molto tempo nella mente dei tifosi dei Cavs. Il merito è di Max Strus che ha letteralmente ribaltato la gara con una raffica di bombe a ripetizione in poco più di un minuto. A 3 minuti e 42 secondi dalla fine del quarto quarto, con i Cavs sotto 103-110, Max Strus ha attivato la God mode.

Quattro triple i 67 secondi, una dietro l’altra, per 12 punti che hanno permesso la rimonta. Sul 118-119, all’ultima palla utile, con i Mavericks in vantaggio, Strus riceve palla da Mobley dopo aver battuto dalla sua metà campo, affretta il passo e spara da centrocampo, in buzzer beater, in faccia a Luka Doncic. Tripla della vittoria che fa esplodere il palazzetto. Un finale incredibile.

3 minuti e 42 secondi alla fine, Cleveland è sotto 103-110 contro Dallas. Entra in campo Max Strus:

– tripla

– tripla

– tripla

– tripla

– tripla della vittoria da 18 metri 5/5 da tre.

Le prime 4 triple segnate in 67 secondi.

L'ultima segnata da Ischia.

