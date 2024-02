Berrettini, c’è la data del rientro: ufficializzata la wild card per il Challenger di Phoenix

SportFair

C’è la data, adesso, del ritorno in campo di Matteo Berrettini. Il tennista romano, che qualche giorno fa ha parlato alla stampa annunciando i suoi piani per il futuro e che sta lavorando sodo per ritornare al top, scenderà in campo al Challenger 175 di Phoenix.

E’ arrivata l’ufficialità della wild card: il tennista azzurro tornerà prestissimo in campo. Il torneo, infatti, si disputerà dal 12 al 17 marzo, parallelamente agli Indian Wells.

La wild card di Berrettini è stata ufficializzata nelle scorse ore dagli organizzatori. Per il tennista italiano, 125° al mondo, sarà il primo test dopo un periodo tosto.

Un Challenger da non prendere sotto gamba, con ben dieci top-50.

Dopo il Challenger di Phoenix, Berrettini giocherà il Masters 1000 di Miami, con ranking protetto, entrando direttamente nel tabellone principale.