Maratona, Aouani prova a riprendersi il record italiano: l’azzurro in gara ad Osaka

SportFair

Yeman Crippa gli ha appena sfilato il primato italiano con le 2h06:06 di Siviglia: Iliass Aouani prova a riprenderselo nella notte italiana tra sabato e domenica in Giappone, e a guadagnarsi uno dei tre posti azzurri per le Olimpiadi di Parigi. Sono questi i temi portanti della maratona di Osaka per il milanese delle Fiamme Azzurre, recordman nazionale fino a domenica scorsa grazie alle 2h07:16 di Barcellona 2023 e settimo classificato alla maratona di New York nello scorso novembre. Start alle 9.15 giapponesi, quando in Italia sarà da poco passata l’una di notte (1.15). Tra i top runners, è annunciato l’ugandese quinto classificato dei Mondiali di Budapest Stephen Kissa, personale di 2h04:48 ad Amburgo nel 2022. Al via anche gli etiopi Adeledelew Mamo (2h05:12) e Yihunilign Adane (2h05:53). Per il 28enne allenato da Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp di San Rocco a Pilli (Siena) si tratta del terzo impegno stagionale dopo il cross del Campaccio e il terzo posto nella mezza di Siviglia con il promettente personale di 1h01:32.

Il panorama italiano della maratona è in fermento sulla strada verso le Olimpiadi di Parigi, con la 42,195 km maschile in programma sabato 10 agosto. La cavalcata di Yeman Crippa, le 2h07:09 di Eyob Faniel, le 2h07:49 di Daniele Meucci, tutto accaduto domenica scorsa a Siviglia, unite alle prestazioni di valore di Neka Crippa (2h07:35 a Valencia nel dicembre scorso), atteso domenica al Cross di Alà dei Sardi, e di Yohanes Chiappinelli (2h09:46 a Siviglia l’anno passato) rendono la corsa verso i Giochi sempre più appassionante.