Lotta, l’Italia sul podio agli Europei: bronzo di Enrica Rinaldi nei 76 kg

Medaglia di bronzo per l’Italia ai campionati Europei di lotta in scena a Bucarest. A salire sul gradino più basso del podio è stata Enrica Rinaldi grazie alla splendida vittoria per 5-2 sulla lituana Kamile Gaucaite. L’atleta azzurra, impegnata nella categoria dei pesi massimi (76kg) femminili, ha conquistato la seconda medaglia continentale senior, dopo il bronzo vinto due anni fa a Budapest.

Per le altre azzurre in gara da segnalare il ripescaggio di Aurora Russo. Eliminate Maria Ferone nei 53 kg e Elena Esposito nei 62 kg, sconfitte agli ottavi di finale. Domani il debutto della lotta libera maschile con Gianluca Talamo (70kg), Frank Chamizo (79kg) e Benjamin Honis (97kg).