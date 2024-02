Loredana Bertè, da Sanremo la frecciatina a Borg: “vorrei andare a rompergli…”

SportFair

“Essere sempre la vincitrice morale è un po’ una rottura di palle fatemelo dire. Basta, anche basta”. Loredana Bertè lo ha detto, senza fare giri di parole, Sanremo 2024 lo avrebbe voluto vincere. “Pazza” aveva tutte le carte in regola per vincere, ma ben altre dinamiche hanno portato al 7° posto. Se ci fosse stata ancora la classifica demoscopica avrebbe vinto.

Una notizia che non può far altro che aumentare la delusione, anche perchè Loredana Bertè aveva una motivazione ben precisa per vincere: “arrivare seconda o terza non me ne frega niente, ma volevo arrivare prima ed andare all’Eurovision (che si tiene in Svezia, ndr) per rompere le palle al re Gustavo di Svezia che mi ha rotto le scatole per sei anni e al mio ex marito ma non ci sono riuscita. In Svezia posso andare quando mi pare certo ma in quel contesto era perfetto“.

Loredana Bertè e la storia d’amore con Bjorn Borg

L’ex marito in questione è Bjorn Borg, ex tennista svedese vincitore di 11 Slam. I due hanno fatto coppia fra gli anni 80 e i 90. I due si sono conosciuti dopo la fine dei rispettivi matrimoni: il tennista era sposato con la collega romena Mariana Simionescu; la cantante con Roberto Berger. Nel 1988 si incontrano a Ibiza e scoppia l’amore. La Bertè trascura un po’ la propria carriera per seguire l’ormai ex tennista in eventi istituzionali e non. I due si sposano a Milano nel settembre del 1989, con rito civile, dopo il ‘no’ del parroco, con tanto di tentato suicidio da parte di Borg dopo aver ingerito una notevole quantità di barbiturici.

La cantante calabrese segue il marito in Svezia, cambia vita: una scelta che ritiene “la più grande sciocchezza che o fatto“. La famiglia di Borg non la vede di buon occhio, la coppia ha un contrasto sulla volontà di avere un figlio (il tennista era contrario, ndr). I due fanno uso di droga. La Bertè tenta il suicidio. La coppia si separa nel 1992. Chissà che l’occasione per ‘rompere le scatole’ al marito e alla Svezia possa esserci ancora in futuro.