Lewis Hamilton Ferrari, accordo top secret: le rivelazioni del pilota sulla trattativa

La Ferrari è finita sotto i riflettori a febbraio per il clamoroso colpo di mercato: il team di Maranello ha ingaggiato Lewis Hamilton, che sarà un pilota della Rossa a partire dalla prossima stagione.

Una mossa di mercato top-secret, di cui non sapevano nulla nemmeno i più intimi del pilota britannico, come ammesso da Hamilton stesso nel podcast della Bbc “F1: Back at Base”.

Lewis Hamilton in Ferrari, accordo top secret: non lo sapevano nemmeno i familiari

“Non ho parlato a nessuno della Ferrari. Non l’ho detto ai miei genitori fino al giorno in cui è stato annunciato. Quindi nessuno lo sapeva. Volevo davvero farlo per me stesso. Sentivo di dover scoprire cosa sarebbe stato meglio per me“, ha svelato Hamilton.

Lewis Hamilton in Ferrari: la trattativa

“E’ successo tutto molto velocemente, conosco Fred Vasseur da diverso tempo. Per quanto mi riguarda, ero emozionato in vista della nuova stagione, ma non sapevo cosa mi avrebbe riservato il futuro né tantomeno per quanto tempo avrei corso. Mi sentivo super motivato ed entusiasta di continuare a correre. L’opportunità si è presentata e mi sono detto: ‘Ok, devo riflettere bene’. Non ho avuto molto tempo per pensare e ho dovuto seguire solo il mio istinto. Così ho deciso di cogliere l’occasione“, ha concluso.