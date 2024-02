LeBron James, svelato il rituale scaramantico pre-partita: nessuno deve passarci su

SportFair

Fortuna e sfortuna. C’è chi dice che non esistano, c’è chi le tira in ballo per giustificare una sconfitta o una vittoria. Lo sport è ricco di riti scaramantici, gestualità, abitudini, vestiti che si spera possano portare un aiutino inaspettato a risolvere determinate situazioni. E anche i più grandi sportivi hanno i loro, anche se qualcuno preferisce tenerlo nascosto, come LeBron James.

Il rituale scaramantico di LeBron James: ecco cosa fa con la sua maglietta

Durante lo show “Playmaker”, gli ex compagni Mario Charlmers e Thomas Bryant hanno rivelato in cosa consiste il rituale pre-partita di LeBron James. Secondo quanto raccontato dai due, il numero 23 dei Lakers posizionerebbe la sua divisa di gioco, le fascette e i calzettoni sul pavimento dello spogliatoio. E nessuno deve passarci sopra.

“Una volta è successo – ricorda Chalmers – un giornalista le ha calpestate e lui ha dato di matto, chiedendo subito al magazziniere di sostituire tutto“.