Le Farfalle a Sanremo 2024 al fianco di Mr Rain contro la violenza sulle donne | FOTO

“Il palco dell’Ariston è davvero un palco fantastico e super emozionante. Le prove sono andate molto bene e il brivido già si sentiva, perché stare al fianco di MR.RAIN e dei Gemelli Diversi per noi è molto significativo”. Così a LaPresse Alessia Maurelli che ieri sera è ospite alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana insieme alle altre aviere dell’Aeronautica Militare – Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris – e all’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Alessia Russo.

“ll 2024 è un anno fondamentale – continua la capitana delle Farfalle azzurre, medaglia di bronzo a Tokyo 2021 – speriamo che questa esibizione sanremese sia soltanto l’inizio di una grandissima stagione agonistica che poi ci porterà all’Olimpiade, passando per la Coppa del Mondo di Milano a fine giugno, con tante emozioni positive ancora da vivere e tante altre cose belle che già appartengono al nostro bagaglio, sulla Road to Paris. La nostra disciplina, si sa, crea un connubio fantastico e naturale tra sport e musica – spiega ancora la ventisettenne di Rivoli, anche a nome delle compagne – quindi essere a Sanremo oggi e poterci esibire su una nostra coreografia di ginnastica ritmica, su una cover bellissima, penso sia straordinario e al tempo stesso normale. Ai Giochi puntiamo in alto, come puntiamo in alto qui e ovunque andremo. È bello mettersi in gioco in qualcosa di diverso, ovviamente vogliamo fare bella figura e mi auguro che le persone che ci seguiranno stasera in tv siano le stesse che poi faranno il tifo per noi a Parigi. È proprio così che ci si innamora degli sport. Tante atlete hanno iniziato a fare ginnastica perché l’avevano vista in televisione e ora tocca a noi portare la ritmica sul palcoscenico di Rai Uno”.

Il brano che ha accompagnato le étoile dell’Accademia Internazionale di Desio, accompagnate dalla DTN Emanuela Maccarani e dalla sua assistente Valentina Rovetta, è stato ‘Mary’, una canzone che MR.RAIN ha voluto proporre per portare all’attenzione del pubblico il dramma della violenza sulle donne.

La Federazione Ginnastica, in prima linea contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, ha accettato di affiancare l’artista di “Supereroi” e “Due Altalene” con la squadra titolare che in Francia rappresenterà l’Italia nell’unico sport olimpico tutto al femminile, testimoniando, anche a Sanremo, il proprio impegno sulle grandi tematiche di responsabilità sociale: “Siamo onorate di essere ambasciatrici di un messaggio così importante come la lotta contro la violenza sulle donne. Purtroppo, il problema è sempre molto attuale e noi porteremo stasera l’esperienza della nostra unione che può dare forza a tutte le donne che ci guarderanno. È fondamentale avere un’amica, una compagna, con cui confidarsi in ogni situazione”.