Kristoffer Olsson colpito da malore improvviso a 28 anni: non respira più

Tifosi in ansia per quanto accaduto a Kristoffer Olsson, centrocampista 28enne in forza ai danesi del Midtjylland, nonchè nel giro della nazionale della Svezia, che ha perso conoscenza mentre si trovava nella sua abitazione. Olsson, colto da un malore improvviso del quale ancora non si conosce la natura precisa, è stato ricoverato in terapia intensiva ed è collegato a un respiratore in quanto non in grado di respirare autonomamente.

In merito alle condizioni del calciatore e a quanto gli è accaduto, secondo i primi rumor, si tratterebbe “di una malattia apparentemente acuta, legata al cervello“.

Le condizioni di Olsson: il comunicato della Federazione svedese e del Midtjylland

La Federazione svedese ha emesso un comunicato nel quale si legge: “stamattina abbiamo ricevuto la terribile notizia che Kristoffer Olsson ha avuto un malore improvviso ed è ora in ospedale collegato a un respiratore. Tutta la famiglia del calcio svedese ti pensa e spera che tu possa riprenderti presto. I nostri pensieri vanno anche ai cari di Kristoffer in questo momento difficile“.

Le ha fatto eco il Midtjylland: “il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all’ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato e collegato a un respiratore“.