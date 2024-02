Judo, l’Italia sceglie in anticipo i primi 6 convocati per le Olimpiadi di Parigi 2024

SportFair

Importanti novità nel judo italiano in vista dei Giochi Olimpici. Attraverso un comunicato ufficiale, la Direzione Tecnica Nazionale ha annunciato una lista di 6 judoka italiani già selezionati per prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il periodo di qualificazione tramite ranking si concluderà il 23 giugno.

Il comunicato della federazione: i 6 convocati dell’Italia di Judo per le Olimpiadi di Parigi 2024

“Al fine di consentire la migliore preparazione ai Giochi della XXXIII Olimpiade, considerati i risultati conseguiti, il percorso di qualificazione svolto fino al momento attuale e il più recente aggiornamento della World Olympic List, la Direzione Tecnica Nazionale ha nominato una prima rosa di atleti che andranno a comporre la Squadra Olimpica di Parigi 2024“, si legge nella nota.

“I seguenti atleti risultano infatti ampiamente all’interno della quota dei qualificati diretti, al punto da potersi dichiarare positivamente concluso il loro percorso di qualificazione: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Manuel Lombardo (-73 kg) e Christian Parlati (-90 kg). La nomina dei suddetti atleti nella Squadra Olimpica risulta definitiva, qualunque variazione possa verificarsi nella Olympic Ranking List, anche a vantaggio di altri azzurri”.

“Per la rosa nominata, sarà a breve discusso un percorso individualizzato atto a garantire avvicinamento ottimale alla Competizione Olimpica e, ove necessario, a migliorare il posizionamento del singolo atleta nella Ranking Olimpica di categoria. Si fa presente che la partecipazione alle competizioni del World Judo Tour nelle medesime categorie, non è preclusa agli altri atleti, in particolare a coloro i quali risultassero qualificati in modo diretto alle spalle degli atleti nominati. – si legge in conclusione – Per questi atleti saranno breve definiti gli obiettivi stagionali e sarà indicato un percorso specifico al fine di mantenerli in quota olimpica“.