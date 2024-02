“Sono un siciliano vero!”: che ci fa Jason Momoa con la maglia del Palermo?

SportFair

Continua a crescere il numero di vip e star internazionali che scelgono le maglie delle squadre di calcio italiane da abbinare al proprio abbigliamento. C’è chi lo fa per seguire un nuovo trend di moda, chi invece per passione. E non sono solo le big di Serie A a interessare le star di Hoolywood. C’è chi mostra orgoglioso una ‘griffe’ direttamente dalla Serie B.

Jason Momoa, l’attore di “Aquaman”, “Il Trono di Spade”, “Conan il Barbaro” e tante altre produzioni cinematografiche di successo, è apparso sui social con la maglia del Palermo.

Jason Momoa e la maglia del Palermo: “sono un siciliano vero”

La passione per i colori rosanero è nata dopo una chiacchierata con il collega Vincenzo Amato, impegnato in questo periodo in alcuni progetti americani. I due si sono ritrovati a parlare Palermo e Momoa ha espresso il desiderio di avere una sua maglia personalizzata con il numero 6. La società siciliana lo ha accontentato Intervistato da “La Repubblica”, Jason Momoa ha dichiarato: “maglia del Palermo? Non vedete quanto gesticolo?! Sono diventato un siciliano vero!“.