Infortunio Sofia Goggia, tibia e malleolo fanno crack: i tempi di recupero

Le brutte sensazioni di qualche ora fa si sono tramutate in una triste realtà. La caduta di Sofia Goggia in allenamento sulla pista di Casola di Pontedilegno ha portato a un infortunio piuttosto serio. Un dolore neanche troppo forte, nei primi momenti, stando alle testimonianze comunicate da “Sky Sport”, ma anche la volontà della stessa atleta di controllare in ospedale qualcosa che sembrava non funzionare.

Infortunio Sofia Goggia: diagnosi e tempi di recupero

Sottoposta ad accertamenti medici presso la Clinica “La Madonnina” di Milano, la sciatrice azzurra ha avuto il responso che tutti i fan non avrebbero voluto ascoltare: frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra. Possibile l’operazione già nel pomeriggio per ridurne la frattura. Intervento che dovrebbe essere ffettuato dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio.

Vista la gravità dell’infortunio, è possibile che i tempi di recupero vengano stabiliti in diversi mesi (3 o 4 almeno). La stagione di Sofia Goggia potrebbe doversi concludere qui.